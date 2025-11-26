Главная » Новости

Nvidia выпустила hotfix-драйвер из-за снижения производительности в Windows 11

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Nvidia подтвердила, что октябрьские обновления безопасности Windows 11 могут вызывать снижение производительности в играх на системах с версиями Windows 11 24H2 и 25H2. Для решения проблемы компания представила бета-версию GeForce Hotfix Display Driver 581.94.

Согласно документу поддержки Nvidia, после установки обновления Windows 11 KB5066835 отмечается падение производительности в ряде игровых проектов. Обновленный драйвер предназначен для оперативного исправления выявленного сбоя.

Hotfix-версия доступна для загрузки на сайте Nvidia Customer Care для Windows 10 x64 и Windows 11 x64. В компании подчеркнули, что драйвер не прошёл полный цикл контроля качества и содержит только целевые исправления, направленные на решение конкретных технических проблем.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.