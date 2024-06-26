Nvidia всего за 3 дня потеряла рекордную сумму капитализации

Падение рыночной капитализации Nvidia на более чем $500 млрд за три дня является значительным событием и вызывает обеспокоенность инвесторов. Возможные причины падения акций Nvidia могут быть связаны с фиксацией прибыли инвесторами, которые ранее приобрели акции компании по более низким ценам.

Последние несколько лет акции Nvidia показывали впечатляющий рост, особенно в контексте повышенного спроса на микрочипы и технологии искусственного интеллекта.

Однако, несмотря на падение акций Nvidia, капитализация компании по-прежнему остается высокой, и акции продолжают демонстрировать значительный рост с начала года.

Важно отметить, что фондовые рынки могут быть подвержены колебаниям, и падение акций одной компании не всегда отражает общую тенденцию рынка.

Но, конечно, дальнейшее развитие ситуации следует внимательно наблюдать, так как это может повлиять на другие крупные компании в технологическом секторе.