Американская компания Nvidia представила финансовые результаты за третий квартал текущего финансового года. Выручка производителя графических процессоров и оборудования для искусственного интеллекта достигла 115,84 млрд долларов, более чем вдвое превысив показатель аналогичного периода прошлого года.

Согласно опубликованной отчётности, предыдущий сопоставимый результат составлял около 57 млрд долларов. Чистая прибыль компании увеличилась с 31,9 млрд до 65,3 млрд долларов. Скорректированная прибыль в расчёте на акцию достигла 2,68 доллара.

Фактические результаты оказались выше ожиданий аналитиков. Эксперты прогнозировали квартальную выручку на уровне 109,3 млрд долларов и прибыль на акцию около 2,47 доллара.

Основной вклад в финансовые результаты внесло направление оборудования для центров обработки данных. Его квартальная выручка достигла 107,6 млрд долларов. Рост спроса на вычислительные ускорители сохраняется на фоне масштабных инвестиций технологических компаний в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Периферийное направление, включающее в том числе игровые видеокарты GeForce, принесло 8,2 млрд долларов. Таким образом, серверное оборудование остаётся главным источником доходов Nvidia.

Компания также улучшила собственные прогнозы. По оценке руководства, в четвёртом квартале финансового года объём продаж может составить около 130 млрд долларов с возможным отклонением на 3% в обе стороны.

Отдельное внимание инвесторов привлекли изменения в руководстве Nvidia. После отставки Дженсена Хуанга обязанности генерального директора временно исполняет Колетт Кресс. Совет директоров сообщил о начале поиска постоянного руководителя и заявил, что не планирует возвращать бывшего главу компании на должность.

При этом Nvidia продолжает сталкиваться с ограничениями поставок отдельных видов ускорителей в Китай и увеличением расходов на закупку компонентов. На себестоимость оборудования оказывает влияние ситуация на рынке памяти и других полупроводниковых изделий.

В ближайшие периоды компании предстоит одновременно расширять производство и обеспечивать выполнение обязательств перед поставщиками.

Результаты Nvidia отражают высокие темпы роста рынка вычислительной инфраструктуры для ИИ. Вместе с тем увеличение выручки не исключает финансовых, технологических и регуляторных рисков, связанных с развитием этого направления.