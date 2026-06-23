Nvidia рассказала, как охлаждает ИИ-суперкомпьютеры теплой водой

Компания Nvidia раскрыла подробности системы охлаждения своих новых суперкомпьютеров для задач искусственного интеллекта. Как сообщили в компании, платформа Rubin использует жидкостное охлаждение и полностью отказалась от традиционных вентиляторов.

Согласно опубликованной информации, для отвода тепла в системе применяется замкнутый контур с жидкостью, температура которой может достигать 45 градусов Цельсия. Несмотря на то что такая температура сопоставима с температурой воды в ванне, инженеры считают этот подход более эффективным с точки зрения энергопотребления.

В Nvidia пояснили, что повышение температуры охлаждающей жидкости позволяет снизить нагрузку на системы кондиционирования, которые отвечают за отвод тепла из дата-центров. По оценке компании, увеличение температуры теплоносителя всего на один градус способно сократить расходы на электроэнергию примерно на 4%.

В масштабах крупных центров обработки данных такой подход обеспечивает значительную экономию. По расчетам разработчиков, ежегодное сокращение затрат только на охлаждение может превышать 4 миллиона долларов.

В качестве теплоносителя используется смесь, состоящая примерно на 75% из воды и на 25% из пропиленгликоля. Жидкость проходит через специальные радиаторы, установленные непосредственно на процессорах, забирает выделяемое тепло и затем продолжает циркуляцию по системе.

В компании отмечают, что отказ от вентиляторов позволяет не только повысить энергоэффективность оборудования, но и снизить уровень шума при работе вычислительных комплексов.