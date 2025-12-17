Главная » Новости

Nvidia планирует уменьшить объёмы поставок RTX 50 в 2026 году

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Nvidia планирует уменьшить объёмы поставок RTX 50 в 2026 году

В 2026 году компания Nvidia намерена скорректировать отгрузки видеокарт линейки RTX 50. Согласно сведениям от источников в отрасли, в первой половине года объёмы поставок будут на 30–40% ниже первоначальных планов. В компании объясняют это необходимостью подстроиться под текущую рыночную ситуацию и поддерживать баланс между предложением и спросом, чтобы не допустить накопления запасов на складах. Наибольшее снижение затронет модели RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti, которые, по имеющейся информации, окажутся в числе наименее доступных.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.