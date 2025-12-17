Nvidia планирует уменьшить объёмы поставок RTX 50 в 2026 году

В 2026 году компания Nvidia намерена скорректировать отгрузки видеокарт линейки RTX 50. Согласно сведениям от источников в отрасли, в первой половине года объёмы поставок будут на 30–40% ниже первоначальных планов. В компании объясняют это необходимостью подстроиться под текущую рыночную ситуацию и поддерживать баланс между предложением и спросом, чтобы не допустить накопления запасов на складах. Наибольшее снижение затронет модели RTX 5070 Ti и RTX 5060 Ti, которые, по имеющейся информации, окажутся в числе наименее доступных.