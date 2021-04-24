NVIDIA не хочет повторить ошибки Google Stadia с GeForce Now

Многие ожидали, что облачные игровые сервисы смогут «убить» консоли и мощные игровые компьютеры, но ожидание экспертов не оправдалась.

Стоит отметить, что сейчас только зарождается облачный гейминг, и возможно через несколько лет он выйдет на новый уровень и постепенно начнет теснить на рынке консоли.

Напомним, Google начала закрывать свои студии сервиса Stadia. Конкурент в лице GeForce Now от NVIDIA сейчас тоже приживает не лучшие времена, но сокращать инвестирование в свой облачный сервис компания пока не собирается.

По словам представителя сервиса GeForce Now, сейчас рассматривается решение об отказе от покупки временных эксклюзивов.

Вместо этого планируется сосредоточиться на возможности запуска игр из уже существующей библиотеки.

Напомним, NVIDIA позволяет запускать игры не только онлайн, но также приобрести и установить на компьютер для ее локального запуска.

Преимуществом сервиса GeForce Now также является использование стандартных ПК, ведь это упрощает поддержку игры и ее запуск.

В Stadia в свое время решили использовать свою платформу, для которой разработчикам приходится переносить проекты на отдельную платформу, а это ведет к новым затратам.