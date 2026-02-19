Главная » Новости

Nvidia готовит новый «шокирующий» чип к анонсу на GTC 2026

Компания Nvidia планирует представить новый крупный чип на конференции GTC 16 марта 2026 года, сообщил генеральный директор Jensen Huang в интервью Korea Economic Daily. Он намекнул, что оборудование будет разработано с целью максимально расширить возможности современных технологий, однако конкретные технические детали и официальное название чипа пока не раскрыты.

Аналитики ожидают, что компания сосредоточится на архитектуре следующего поколения Vera Rubin, которая позиционируется как ключевая платформа для будущих систем ИИ. По сообщениям СМИ, новый чип может использовать передовые методы упаковки для решения проблем с узкими местами памяти — одной из главных задач современных вычислений ИИ.

Также Nvidia сотрудничает с SK Hynix по технологии памяти HBM4, планируя непосредственно интегрировать высокоскоростную память на кристаллы GPU. В случае успешного массового производства это может сделать чип одной из самых сложных полупроводниковых разработок в истории.

Слухи также упоминают возможный ранний показ архитектуры Feynman, которая ожидается позже в десятилетии, но это маловероятно. Huang намекнул, что на GTC 2026 могут быть анонсированы сразу несколько новых чипов, что делает мероприятие одним из наиболее ожидаемых запусков Nvidia за последние годы.

