NVIDIA готовит к запуску бюджетную видеокарту RTX 3050A с необычным GPU

В сети стали известны подробности о предстоящей мобильной видеокарте от NVIDIA, которая дебютирует в начале следующего года, предположительно на выставке CES 2025.

Хотя она будет формально относиться к линейке RTX 30, в ней будет установлен более современный графический процессор из серии на архитектуре Ada Lovelace.

Портал GSMArena выяснил, что новинка будет использовать чип AD106, который также применяется в мобильной версии RTX 4070.

Ранее в NVIDIA подтвердили, что видеокарта будет оснащена 4 ГБ видеопамяти GDDR6 с 64-разрядной шиной, 1792 ядрами CUDA и теплопакетом до 50 Вт.

Тем не менее оригинальный графический процессор будет значительно урезан, что может быть связано с использованием чипов с дефектами — проблемные области будут отключены.

По слухам, новинка не получит поддержку технологии DLSS 3, что может объяснить ее маркировку под предыдущим поколением.

Источник: GSMArena.