Nvidia анонсировала DLSS 5 с фотореалистичным освещением в реальном времени

Компания Nvidia представила DLSS 5 — технологию, которая не только повышает количество кадров в секунду, но и генерирует фотореалистичное освещение в реальном времени. Искусственный интеллект распознаёт объекты в кадре — кожу, волосы, воду, металл — и физически корректно накладывает на них свет и тени.

Релиз состоится осенью 2026 года эксклюзивно для видеокарт серии RTX 50. Поддержку технологии уже подтвердили такие игры, как Starfield, Resident Evil Requiem, Hogwarts Legacy, Assassin’s Creed Shadows и другие крупные проекты.