Nubia Z60S Pro получил улучшенные характеристики и цену от 35,5 тыс. рублей

Nubia представила новый смартфон Z60S Pro с улучшенными характеристиками.

Смартфон продолжает традицию квадратного дизайна с плоской рамкой и выступающим круглым модулем камеры на задней панели.

Устройство оснащено 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1,5K, пиковой яркостью 1200 нит и частотой обновления 120 Гц, покрытым прочным стеклом Longxi. Также есть встроенный сканер отпечатков пальцев.

Что касается фотовозможностей, то Nubia Z60S Pro имеет четыре камеры, включая 50-мегапиксельный основной сенсор Sony IMX906 1/1,56 с OIS, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив, 8-мегапиксельный телеобъектив с OIS и 2,5-сантиметровую камеру Super macro shooter. На передней панели расположена камера для селфи на 16 Мп.

Смартфон работает на SoC Snapdragon 8 Gen 2, может иметь до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Аккумулятор емкостью 5100 мАч поддерживает зарядку мощностью 80 Вт и систему AI Zero power consumption для продления срока службы.

Nubia Z60S Pro поставляется с ОС Android 14 «из коробки» и обеспечивает надежную связь через двустороннюю спутниковую связь, Bluetooth 5.3, WiFi-6E и порт USB-C.

Цены на Nubia Z60S Pro начинаются с 2999 юаней (35 500 рублей) за базовую версию 8 + 256 ГБ, а версии 12 + 256 ГБ стоят 3 299 юаней (39 000 рублей).

Варианты с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища, а также 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища доступны за 3699 юаней (43 700 рублей) и 4299 юаней (50 800 рублей) соответственно.