Nubia выпустила умные часы Watch GT стоимостью менее 100 долларов

Компания Nubia вместе с флагманским смартфоном Z70 Ultra анонсировала умные часы Watch GT.

Их цена составляет менее 100 долларов, а в комплекте предлагаются качественный AMOLED-экран, поддержка множества спортивных режимов и длительное время автономной работы.

Nubia Watch GT оснащены 1,43-дюймовым круглым AMOLED-экраном с разрешением 466×466 и функцией Always on Display. Корпус часов выполнен из металла и защищён от пыли и воды по стандарту IP68. Сбоку расположена одна физическая кнопка с поворотной головкой для навигации по интерфейсу.

Модель поддерживает более 100 типов тренировок и включает двухчастотный GPS для точного определения местоположения. Нейросети используются для оценки состояния здоровья пользователя.

Аккумулятор ёмкостью 450 мАч обеспечивает до 15 дней автономной работы при умеренном использовании. В Китае часы уже доступны по цене около 97 долларов.