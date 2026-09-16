Nubia выпустила NaviX Ultra с ИИ-ассистентом ByteDance

Nubia представила в Китае смартфон NaviX Ultra, ориентированный на работу с искусственным интеллектом. Новинка использует ассистента Doubao Mobile Assistant от ByteDance, который способен выполнять многоэтапные задачи в разных приложениях по одной голосовой команде.

Смартфон получил отдельную кнопку для вызова ИИ, совмещённую со сканером отпечатков пальцев. Ассистент умеет распознавать изображение с экрана и камеры, работать с уведомлениями, принимать участие в звонках, создавать расшифровки встреч и выполнять отдельные действия в сторонних сервисах.

NaviX Ultra оснащён 6,78-дюймовым LTPO-дисплеем с частотой обновления до 144 Гц, процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятором ёмкостью 7100 мА·ч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 50 Вт.

Основная камера имеет разрешение 200 Мп, сверхширокоугольная — 50 Мп, а перископический телеобъектив — 64 Мп.

Версия с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит около 75,3 тыс. рублей, вариант 16/512 ГБ — около 81,6 тыс. рублей, а модель с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ — около 94,1 тыс. рублей по курсу Банка России на 16 сентября.