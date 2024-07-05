Nubia сделала монитор RedMagic Realm с матрицей Samsung QD-OLED за 1100 долларов

Компания Nubia представила новый игровой монитор под названием RedMagic Realm, который обладает изогнутым экраном и использует матрицу Samsung QD-OLED.

Этот монитор расширяет ассортимент игровых устройств бренда Nubia и обладает высоким качеством цветопередачи, поддержкой игровых технологий и разнообразием интерфейсов. Его продажи на китайском рынке уже стартовали по цене 1 100 долларов или почти 97 тыс. рублей.

Разрешение дисплея нового монитора составляет 3840×2160 пикселей на диагонали 31,5 дюйма, а его кривизна равна 1700R. Он оснащен 10-битной матрицей OLED Samsung с использованием квантовых точек, обеспечивающей охват 99% цветовой гаммы DCI-P3. Производитель утверждает, что точность передачи цветов (ΔE) не превышает двух единиц.

Монитор имеет частоту обновления 240 Гц и пиковую яркость до 1000 нит. Он поддерживает технологии адаптивной синхронизации AMD FreeSync и NVIDIA G-SYNC.

В наборе интерфейсов присутствуют два разъема HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C и аудиоразъем 3,5 мм.