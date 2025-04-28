Nubia представила флагманский смартфон Z70S Ultra Photographer Edition

Компания Nubia официально анонсировала свой новый флагманский смартфон Nubia Z70S Ultra Photographer Edition. Модель отличается передовыми характеристиками, мощной камерой и профессиональным комплектом для фотосъемки. Продажи устройства начнутся в Китае в ближайшее время.

Nubia Z70S Ultra Photographer Edition оснащён 6,85-дюймовым OLED-дисплеем BOE Q9+ с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц, полным охватом цветового пространства DCI-P3 и пиковой яркостью до 2000 нит. В основе смартфона — чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite, один из самых быстрых процессоров для Android на рынке. В зависимости от конфигурации, модель предлагает до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопитель объёмом до 1 ТБ стандарта UFS 4.0.

Смартфон получил аккумулятор ёмкостью 6600 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Основная камера включает тройной модуль: 50-мегапиксельную камеру Light and Shadow Master 990 с датчиком Omnivision 1/1,3 дюйма, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив Omnivision OV50D и 64-мегапиксельный телеобъектив OmniVision OV64B с перископической системой. Фронтальная камера на 16 Мп интегрирована под экран.

Особенностью модели является комплект профессиональной фотосъёмки. Он включает адаптер T-mount, кольцо для установки фильтров диаметром 67 мм, плечевой ремень и систему магнитной фиксации. Это позволяет использовать на смартфоне фильтры нейтральной плотности и поляризационные фильтры, расширяя возможности мобильной фотографии.

Среди дополнительных характеристик — стереодинамики с поддержкой DTS:X ULTRA, защита от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69, поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и NFC.

Стоимость Nubia Z70S Ultra Photographer Edition в Китае составит:

12 ГБ + 256 ГБ — 4599 юаней (около 631 доллара США);

16 ГБ + 512 ГБ — 4999 юаней (около 685 долларов США);

16 ГБ + 1 ТБ — 5599 юаней (около 768 долларов США);

24 ГБ + 1 ТБ — 6299 юаней (около 864 долларов США).

Отдельно комплект для профессиональной съёмки оценен в 899 юаней (около 123 долларов США).