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«Ну, погоди!» получит игровую экранизацию — фильм выйдет в 2028 году

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

«Ну, погоди!» получит игровую экранизацию — фильм выйдет в 2028 году

На Петербургском международном экономическом форуме НТВ, киностудия «Темп» и «Союзмультфильм» объявили о начале работы над полнометражной киноадаптацией мультфильма «Ну, погоди!».

Генеральный директор НТВ Тимур Вайнштейн отметил, что проект станет продолжением курса на обновление классических советских анимационных историй.

Как пояснила представитель «Союзмультфильма» Юлиана Слащева, игровой формат даст возможность по-новому раскрыть известных героев и представить их новым поколениям зрителей. Премьера фильма запланирована на 2028 год.

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