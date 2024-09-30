NTSB выпустил срочное предупреждение о безопасности Boeing 737 MAX

Национальный совет по безопасности транспорта (NTSB) выпустил срочные рекомендации для некоторых моделей Boeing 737, включая 737 MAX. Эти рекомендации касаются возможных проблем с критически важными органами управления полетом, которые могут заклинить.

Предупреждение связано с инцидентом, произошедшим в феврале, когда пилоты самолета United Airlines MAX 8 заметили, что их педали руля направления «застряли» в нейтральном положении во время посадки в Ньюарке. NTSB выразил обеспокоенность тем, что такие проблемы могут привести к потере управления.

Boeing уже сталкивается с рядом трудностей в этом году, включая инциденты с безопасностью и забастовку сотрудников. В пресс-релизе NTSB говорится, что пилоты должны использовать максимальную силу для управления заклинившей системой, что может быть рискованно во время посадки.

FAA заявила, что внимательно следит за ситуацией и соберет комиссию для определения следующих шагов. На данный момент единственной авиакомпанией в США, использующей затронутые самолеты, является United Airlines, и эти воздушные судна больше не используются.

В последние годы Boeing столкнулся с множеством проблем, включая трагические авиакатастрофы и вопросы безопасности. После двух катастроф 737 MAX, унесших жизни 346 человек, эксплуатация самолета была приостановлена на 20 месяцев. В компании также были выявлены проблемы с качеством, в том числе инцидент с дверной заглушкой, который вызвал федеральные расследования и привел к уголовным обвинениям против Boeing.

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