Новый тизер OnePlus оказался рекламным ходом

Поскольку Samsung только что выпустила Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3, шумиха вокруг складных смартфонов высока. OnePlus вчера вскочил на этот ажиотаж с новым тизером складного телефона, но это оказалось пародией на новую рекламу.

В официальном твиттере OnePlus USA китайский производитель смартфонов поделился новым тизером. В этом коротком видео рассказывается о складном смартфоне, который впервые был выпущен вчера, когда были выпущены новые складные устройства Samsung. Но теперь все видео показало, что это было не более чем пародией на то, что его флагманская модель OnePlus 9 доступна по специальной сделке в США.

Таким образом, видеоролик-тизер был простым рекламным ходом, чтобы показать, что базовая модель его флагманской модели 2021 года будет доступна со скидкой 50% на официальном сайте компании. Хотя на бумаге это предложение звучит великолепно, оно доступно только для США и только для сети T-Mobile. Кроме того, клиент получит кэшбэк в размере 375 долларов США в виде кредита на 24 месяца.

Примечательно, что компания также предлагает бесплатные наушники Buds Z TWS избранным клиентам, которые купят смартфон во время этой сделки. Эта 50-процентная скидка доступна для всех вариантов OnePlus 9, который оснащен Qualcomm Snapdragon 888 SoC, жидкокристаллическим дисплеем с частотой 120 Гц, камерой Hasselblad, быстрой зарядкой 65 Вт и многим другим.

Источник — Astera.