Новый светильник с датчиком движения Xiaomi за 1 500 рублей быстро стал популярным

На краудфандинговой платформе Xiaomi Youpin появился светильник Linptech Human Presence Flat Panel Light LP1, оснащенный скрытым датчиком движения и доступный в двух размерах — 30 x 30 см и 30 x 60 см.

В первые дни после запуска на Xiaomi Youpin, светильник Linptech Human Presence Flat Panel Light LP1 собрал пожертвования на сумму более 700 000 юаней, предоплату внесли свыше 5000 человек.

Светильник можно использовать в различных сценариях и размещать его в различных комнатах, включая ванную. Для максимально быстрого реагирования на присутствия людей, разработчики интегрировали датчик движения в плату управления.

Датчик движения, интегрированный в светильник, быстро реагирует на присутствие людей, не требуя постоянного мобильного или беспроводного подключения, что обеспечивает надежную работу. Свет включается автоматически при обнаружении людей в помещении и выключается, когда они уходят.

Светильник Linptech Flat Panel Light LP1 способен освещать область диаметром до 6 метров при расположении светильника на высоте 2,8 метра.

Датчик движения можно настроить и интегрировать с другими устройствами умного дома, такими как кондиционеры и колонки, расширяя его функциональность.

С высоким индексом цветопередачи Ra90 и режимом ночного освещения, светильник Linptech Flat Panel Light LP1 поддерживает фиксированную цветовую температуру 6000 K белого света.

Стоимость светильника очень привлекательная, версия 30 x 30 см на площадке Xiaomi Youpin предлагается за 18 долларов, модификация размером 30 x 60 см доступна за 21 доллар.

Источник: gizmochina