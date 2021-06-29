Новое поколение процессоров серии Exynos компания Samsung разрабатывает совместно с AMD.

Как будет называться новый флагманский чип от Samsung пока неизвестно, но благодаря ранним синтетическим тестам стало известно, что он мощнее процессора в смартфоне iPhone 12 Pro Max.

Новый Exynos обходит решение от Apple в графических тестах.

Так, в бенчмарке 3DMark корейский процессор набрал 8134 балла в тесте при 50 fps. Для сравнения Apple A14 Bionic показал результат 7442 балла в тесте при 40 fps.

Источник сообщает, что Exynos будет создан на ядре Cortex A77, а графическая система у него будет от Radeon. Сам процессор разрабатывают на мобильной архитектуре RDNA2.