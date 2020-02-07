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Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Pro получит 50-кратный зум

07.02.2020 23:36

Инсайдер Xiaomishka очень часто опубликовывает достоверную информацию про технику от компании Xiaomi.

Сейчас сетевой информатор много рассказывает про флагманскую серию Xiaomi Mi 10, которую представят на следующей неделе.

Сегодня Xiaomi опубликовала новый постер, посвященный Mi 10, в котором написано «Технология вырывается за пределы».

Позже Xiaomishka в «Твиттере» написал, что юбилейный флагман получит возможность записывать видео в 8К с разрешением 30 к/с. Помимо этого в Xiaomi Mi 10 Pro будет 50-кратный зум.

Презентацию смартфонов компания решила перенести с 10 февраля на 13 февраля. К тому же показ юбилейного флагмана проведут только онлайн без журналистов.

Инсайдер сообщает, что Xiaomi Mi 10 станет доступен для заказа 14 февраля.

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