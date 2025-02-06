Новый смартфон Xiaomi 15 Ultra засветился в Geekbench

Смартфон Xiaomi 15 Ultra, который получил много внимания, успешно прошел тестирование и готовится к выходу в этом месяце.

По последним данным, устройство будет глобальным, выйдет с номером модели 25010PN30G, и с мощным процессором Snapdragon 8 Elite.

В тестах на производительность в Geekbench Xiaomi 15 Ultra продемонстрировал высокие результаты благодаря графическому процессору Adreno 830 и 16 ГБ оперативной памяти.

Он будет работать на Android 15 и оснащен аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки 90 Вт и беспроводной зарядки 50 Вт.

Смартфон выделяется передовой камерой, включая 1-дюймовый сенсор, телескопическую камеру с перископическим зумом 200 Мп и четырехкамерную систему с настройкой Leica для улучшенной цветопередачи.

Xiaomi 15 Ultra будет доступен в черном, белом и серебристом цветах, а также, возможно, будет поддерживать спутниковую связь.