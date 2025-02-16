Новый смартфон Vivo T4x 5G получит самый большой АКБ в сегменте

Первый тизер Vivo T4x 5G сообщает о наличии самой большой батареи в своём ценовом сегменте.

Ожидается, что аккумулятор модели будет ёмкостью 6500 мАч, а цена составит менее 15 000 рупий (15 600 руб.). Также предполагается, что устройство будет представлено 20 февраля.

Согласно утечкам, Vivo T4x будет работать на процессоре Dimensity 7300, в отличие от предыдущей модели T3x, которая использовала Snapdragon 6 Gen 1.

Устройство, вероятно, будет оснащено функцией Dynamic Light — светодиодным индикатором уведомлений, как у Vivo Y58, и будет доступно в цветах Pronto Purple и Marine Blue.

Напомним, что Vivo T3x 5G имеет 6,72-дюймовую IPS-панель с разрешением FHD+, частотой обновления 120 Гц и яркостью до 1000 нит. В нём присутствует 8-мегапиксельная фронтальная камера и задняя двойная камера на 50 и 2 мегапикселя.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч поддерживает быструю зарядку на 44 Вт, а устройство также оснащено боковым сканером отпечатков пальцев и двумя стереодинамиками.