Новый смартфон Redmi Note 14 Pro 5G получит 90-ватную зарядку

В этом месяце китайская платформа сертификации 3C одобрила телефон Redmi с номером модели 24094RAD4C, которым, как считается, является Redmi Note 14 5G.

Этот смартфон будет поддерживать зарядку мощностью 45 Вт. Также сертифицированы два других устройства: 24115RA8EC, вероятно, относящийся к серии Redmi Note 14 Pro, и 24094RA29C.

Для сравнения, предыдущие Redmi Note 13 Pro и Pro+ имели аккумуляторы на 5000 мАч с зарядкой 67 Вт и 120 Вт соответственно, а обычный Note 13 поддерживал зарядку на 33 Вт. Ожидается, что Note 14 Pro и Pro+ предложат улучшенные возможности быстрой зарядки.

Телефон с кодовым название 24115RA8EC также упоминается с зарядным устройством на 90 Вт. Хотя точно неясно, к какому варианту он относится — Pro или Pro+, предполагается, что оба устройства будут оснащены OLED-дисплеем с разрешением 1,5K и 50-мегапиксельной тройной камерой.

Смартфоны серии Redmi Note 14, включая Pro и Pro+, скорее всего, будут представлены в сентябре в Китае. Ожидается, что Note 14 Pro будет работать на чипсете Snapdragon 7s Gen 3, а Pro+ — на SoC Dimensity 7350.