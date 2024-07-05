Новый смартфон Realme 13 Pro+появился в китайской TENAA

Новый смартфон Realme 13 Pro+ прошел проверку и получил сертификат от китайского ведомства TENAA.

Вместе с описанием устройства были опубликованы фотографии. Новый Realme 13 Pro+ будет иметь 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2412×1080 пикселей.

Задняя камера включает главный сенсор на 50 Мп, телеобъектив такого же разрешения и 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив, а на передней панели будет установлена камера на 32 Мп.

Регулятор не уточняет модель процессора (предположительно, это Snapdragon 7s Gen 3). Заявленный объем оперативной памяти составляет до 16 ГБ, а встроенной памяти — до 1 ТБ.

Емкость аккумулятора смартфона с функцией быстрой зарядки мощностью 80 Вт составит 5050 мАч. Заявленные размеры устройства — 161,3 x 73,9 x 8,2 мм, а вес — 190 граммов.