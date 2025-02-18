Новый смартфон Realme Neo 7 SE будет представлен 25 февраля

Компания Realme подтвердила, что новый смартфон Neo 7 SE будет представлен 25 февраля в Китае. Ожидается, что вместе с ним дебютирует и модель Neo 7x.

Первый тизер Neo 7 SE показывает, что у устройства плоский дисплей. На задней панели расположены двойная камера, светодиодная вспышка и микрофон. В версии Mecha Blue выделяется красная кнопка питания, а также будет доступна серебристая версия.

Ожидается, что Neo 7 SE будет оснащён процессором Dimensity 8400-Max и будет иметь 6,78-дюймовую OLED-панель с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц.

Смартфон может получить 16-мегапиксельную фронтальную камеру и основную камеру с двумя сенсорами на 50 и 8 мегапикселей. Также предполагаются варианты с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, а также аккумулятор ёмкостью 7000 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт. Стартовая цена составит менее 2000 юаней (примерно 275 долларов).

В то же время Neo 7x, как ожидается, станет первым смартфоном с процессором Snapdragon 6 Gen 4. Он может иметь 6,67-дюймовую OLED-панель с разрешением FHD+, 16-мегапиксельную фронтальную камеру, систему из двух камер на 50 и 2 мегапикселя, а также аккумулятор ёмкостью 6000 мАч с быстрой зарядкой на 45 Вт.

В настоящее время принимаются предварительные заказы на эту модель.