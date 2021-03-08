Новый смартфон Mi Mix от Xiaomi получит поддержку 200-ваттной зарядки

Во второй половине 2021 года ожидается выход флагманского смартфона Mi MIX. Сетевой информатор приписывает этому смартфону рекордную общую мощность зарядки – 200 Вт.

Накануне появилась информация, что Xiaomi ведет разработку смартфона, у которого суммарная мощность поддержки быстрых зарядок составит 200 Вт.

Стоит отметить, что компания Mi 10 Ultra оснастила поддержкой 120 Вт проводной зарядкой, 50 Вт беспроводной и 10 Вт реверсивной беспроводной зарядкой.

Получается, что аппарат обладает суммарной системой подзарядки 180 Вт, поэтому информация про 200 Вт вполне реальна.

Стоит отметить, что сейчас компания Xiaomi является ведущим производителем смартфонов на глобальном рынке.

В прошлом году она увеличила свои продажи на 90%. Это позволило ей занять третье место на европейском рынке.