Новый смартфон iQOO Z9 Turbo+ получит Dimensity 9300+ и минимум 12 ГБ ОЗУ

Смартфон iQOO Z9 Turbo+ был случайно сфотографирован в магазине одного из китайских ритейлеров перед официальной презентацией. На снимке виден раздел «О смартфоне», который раскрывает ключевые характеристики устройства.

По информации инсайдеров, iQOO Z9 Turbo+ будет работать на платформе Dimensity 9300+, а также получит фирменный чип Q1, который повысит производительность в играх. Смартфон предложат в двух конфигурациях памяти: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Кроме того, одной из главных особенностей новинки станет аккумулятор емкостью 6400 мАч, что обеспечит длительное время работы устройства.

Ожидается, что презентация iQOO Z9 Turbo+ пройдет 24 сентября.