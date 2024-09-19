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Новый смартфон iQOO Z9 Turbo+ получит Dimensity 9300+ и минимум 12 ГБ ОЗУ

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Смартфон iQOO Z9 Turbo+ был случайно сфотографирован в магазине одного из китайских ритейлеров перед официальной презентацией. На снимке виден раздел «О смартфоне», который раскрывает ключевые характеристики устройства.

Новый смартфон iQOO Z9 Turbo+ получит Dimensity 9300+ и минимум 12 ГБ ОЗУ

По информации инсайдеров, iQOO Z9 Turbo+ будет работать на платформе Dimensity 9300+, а также получит фирменный чип Q1, который повысит производительность в играх. Смартфон предложат в двух конфигурациях памяти: 12/256 ГБ и 16/512 ГБ.

Кроме того, одной из главных особенностей новинки станет аккумулятор емкостью 6400 мАч, что обеспечит длительное время работы устройства.

Ожидается, что презентация iQOO Z9 Turbo+ пройдет 24 сентября.

Новый смартфон iQOO Z9 Turbo+ получит Dimensity 9300+ и минимум 12 ГБ ОЗУ

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