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Новый смартфон iPhone 13 Pro Max без «чёлки» показали на рендерах

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Сериал «Тед Лассо» является полностью проектом сервиса Apple TV+ поэтому не удивительно, что многие герои в ленте используют смартфоны iPhone.
В шестой серии второго сезона был замечен смартфон, похожий на iPhone 12, но у него не было «челки».

Напомним, с 2017 года все новые аппараты компании оснащаются сложной системой камер для работы Face ID, вся эта система находится в вырезе экрана.

Ожидается, что в iPhone 13 размер «челки» будет уменьшен, но полностью от него компания пока отказаться не может.

Возможно в сериале показали прототипы iPhone, и отказ от челки произойдет только в iPhone 14.

Скорее всего от Face ID компания не откажется. Ее могут перенести под экран, так как только за счет такого решения аппараты станут полностью безрамочными.

iPhone 13
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