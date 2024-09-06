Новый смартфон Honor Play 9T с Snapdragon 4 Gen 2 и 12 ГБ ОЗУ оценен в 16 300 рублей

Honor недавно представила новый бюджетный смартфон под названием Play 9T.

Смартфон оснащён 6,77-дюймовым TFT LCD дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает плавное изображение.

Внутри устройства установлен процессор Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, который работает в паре с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Одной из ключевых особенностей нового смартфона является массивный аккумулятор на 6000 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 35 Вт, что позволяет быстро восстанавливать энергию устройства.

В плане фотовозможностей на задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера, которая поддерживает 8-кратное цифровое увеличение, а также 2-мегапиксельный датчик глубины для портретных снимков. Фронтальная камера имеет разрешение 5 Мп, что подходит для селфи и видеозвонков.

Среди других интересных функций можно отметить поддержку аудио высокого разрешения с увеличением громкости на 300%, а также наличие до 8 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Honor Play 9T работает под управлением операционной системы Android 14 с пользовательским интерфейсом Magic OS 8. Устройство доступно в нескольких цветах, включая чёрный, белый и зелёный.

Цена на Honor Play 9T начинается с 999 юаней (12 500 руб.) за модель с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Модели с 8 ГБ + 256 ГБ и 12 ГБ + 256 ГБ стоят 1099 и 1299 юаней соответственно, что составляет 13 800 и 16 300 рублей.