Новый Samsung Galaxy Z Fold Slim окажется похожим на Galaxy S24 Ultra

Согласно информации популярного инсайдера Ice Universe, будущий смартфон Samsung Galaxy Z Fold Slim будет иметь дисплей с такими же соотношением сторон, что и экран Galaxy S24 Ultra — 19,5:9.

Новый Fold будет иметь меньший внешний экран размером 6,5 дюйма, но внутри будет 8-дюймовый складной дисплей. Оба эти экрана будут больше, чем у Galaxy Z Fold6, который был представлен Samsung ранее.

Galaxy Z Fold Slim, ранее известный как Galaxy Z Fold Ultra, предположительно будет иметь титановую рамку и будет тоньше и легче, чем Fold6.

Это будет премиальный складной смартфон от Samsung, который, ожидаемо, окажется дороже. Предполагается, что новинка выйдет в четвертом квартале.

Некоторые источники указывали на то, что Galaxy Z Fold Slim будет доступен только в Корее и Китае, но Ice Universe заявляет, что не следует путать с Samsung W25, предназначенным специально для китайского рынка.