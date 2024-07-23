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Новый Samsung Galaxy Z Fold Slim окажется похожим на Galaxy S24 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

Согласно информации популярного инсайдера Ice Universe, будущий смартфон Samsung Galaxy Z Fold Slim будет иметь дисплей с такими же соотношением сторон, что и экран Galaxy S24 Ultra — 19,5:9.

Новый Fold будет иметь меньший внешний экран размером 6,5 дюйма, но внутри будет 8-дюймовый складной дисплей. Оба эти экрана будут больше, чем у Galaxy Z Fold6, который был представлен Samsung ранее.

Galaxy Z Fold Slim, ранее известный как Galaxy Z Fold Ultra, предположительно будет иметь титановую рамку и будет тоньше и легче, чем Fold6.

Это будет премиальный складной смартфон от Samsung, который, ожидаемо, окажется дороже. Предполагается, что новинка выйдет в четвертом квартале.

Некоторые источники указывали на то, что Galaxy Z Fold Slim будет доступен только в Корее и Китае, но Ice Universe заявляет, что не следует путать с Samsung W25, предназначенным специально для китайского рынка.

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