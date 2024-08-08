Новый Ryzen 9000 подвергли неудачному скальпированию

Новые процессоры AMD Ryzen 9000 на архитектуре Zen 5 уже поступили в продажу.

Первые пользователи уже приобрели новинку и попытались провести процедуру скальпирования — снять крышку теплораспределителя, чтобы улучшить охлаждение. Однако один из таких экспериментов завершился неудачей.

Энтузиаст Тони Ю (Tony Yu) поделился фотографиями, на которых видно, что его попытка скальпирования привела к повреждению кристалла, отвечающего за ввод-вывод. К счастью, кристалл с вычислительными ядрами остался целым.

На поврежденном кристалле появилась заметная трещина, а на крышке осталась часть материала. Это ставит под сомнение работоспособность процессора.

При производстве Ryzen 9000 AMD использует термоинтерфейс на основе припоя, который крепко соединяет кристаллы с крышкой. Хотя в обычных условиях этот материал эффективно помогает в охлаждении, оверклокеры иногда рискуют, удаляя его.