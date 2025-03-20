Новый роутер Xiaomi BE3600 WiFi 7 вышел за пределы китайского рынка

Компания Xiaomi анонсировала продажу маршрутизатора BE3600 WiFi 7 в Европе. Ранее он был доступен только в Китае, а теперь его можно купить в Германии и Польше по цене 64,99 евро или 299 злотых. В магазине Mi UK он также представлен, но пока не доступен для покупки.

Маршрутизатор поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 7 с максимальной скоростью до 3,6 Гбит/с, что идеально подходит для потоковой передачи 4K и 8K видео, игр в дополненной и виртуальной реальности, а также для загрузки больших файлов. Он оснащён технологией MLO, позволяющей устройствам одновременно подключаться к диапазонам 2,4 ГГц и 5 ГГц для лучшей производительности.

BE3600 имеет один порт WAN/LAN со скоростью 2,5 Гбит/с и три порта с 1 Гбит/с, что обеспечивает высокоскоростное подключение для нескольких устройств. Четыре внешние антенны с технологией Beamforming увеличивают зону покрытия и усиливают сигнал.

Процессор Qualcomm с тактовой частотой 1,1 ГГц позволяет маршрутизатору поддерживать до 128 устройств одновременно, что делает его подходящим для «умных» домов.

Также есть поддержка Mesh, позволяющая соединять до 10 маршрутизаторов Xiaomi/Redmi для расширения сети.

Маршрутизатор легко интегрируется с экосистемой «умный дом» Xiaomi, позволяя быстро подключать интеллектуальные устройства.

Он также предлагает функции безопасности, такие как родительский контроль и защита от киберугроз, которые можно управлять через приложение Mijia.