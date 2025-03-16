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Новый раскладной смартфон Huawei выйдет в пяти цветах

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Huawei анонсировала свой новый складной смартфон, который, вероятно, получит название Pocket 3 или Pura Foldable.

Презентация новой «раскладушки» должна состоятся на большой презентации компании – 20 марта.

Сетевые источники уже сообщили, что модель получит пять цветов и качественный датчик изображения. По данным инсайдеров новинка будет иметь яркий дизайн и предлагать пять цветовых вариантов: серый, белый, черный, а также красный и зеленый.

Серый, белый и черный модели будут со стеклянной задней панелью, а красный и зеленый — с отделкой из искусственной кожи.
В основной модуле камеры, будет установлен сенсор на 50 Мп, его дополнят объективами на 10 Мп, 8 Мп и 1,5 Мп. Фронтальная камера получит матрицу на 60 Мп.

 

Источник:  Huawei Central

Huawei Huawei Pura Foldable
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