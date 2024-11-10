Новый подход помогает оценить влияние изменения климата на шторм «Борис»

Недавний шторм «Борис», который затопил Центральную и Восточную Европу, вызвав масштабные наводнения и разрушения, привлек внимание ученых к вопросу изменения климата и его роли в усилении природных катастроф. Сторм стал ярким примером того, как глобальное потепление может влиять на экстремальные погодные явления.

В ответ на эти события ученые из Института Альфреда Вегенера (AWI) предложили новый подход для оценки воздействия изменения климата на погодные явления. Метод заключается в сравнении реальных погодных событий с воображаемыми сценариями, которые могли бы иметь место в условиях стабильного климата. Это позволяет более точно определить, как глобальное потепление может изменять частоту, силу и масштаб природных катастроф, таких как штормы и наводнения.

Как климат влияет на шторм «Борис»?

Анализ шторма «Борис» показал, что если бы не глобальное потепление, количество осадков, принесенных этим штормом, было бы почти на 10% меньше. Это важная деталь, поскольку именно повышение температуры морей, таких как Средиземное и Черное, стало ключевым фактором в усилении штормовой активности. Теплые воды этих морей увеличили количество водяного пара в атмосфере, что способствовало более интенсивным осадкам и приведло к катастрофическим последствиям.

Таким образом, изменения температуры водоемов, вызванные глобальным потеплением, напрямую влияют на интенсивность и характер осадков, что, в свою очередь, усугубляет последствия экстремальных погодных явлений.

Как это помогает понять будущее?

Ученые подчеркивают, что использование таких подходов помогает более точно предсказывать последствия изменения климата. Понимание того, как потепление влияет на конкретные природные катастрофы, позволяет не только лучше оценить текущие риски, но и подготовиться к будущим угрозам. Если темпы глобального потепления продолжат расти, такие штормы, как «Борис», могут стать еще более мощными и разрушительными.

В результате исследования ученые предупреждают о необходимости более активных усилий по сокращению выбросов парниковых газов, чтобы ограничить масштабы глобального потепления и минимизировать последствия экстремальных погодных явлений в будущем.