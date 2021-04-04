Новый планшет Xiaomi Mi Pad 5 оснастят процессором Snapdragon 800-й серии

Xiaomi не так давно подтвердила информацию, что возвращается на рынок планшетов с устройством под названием Mi Pad 5.

По слухам, в 2021 году планшет выйдет в двух версиях Mi Pad 5 и Mi Pad 5 Pro, которые будут отличаться процессорами, а также возможностями.

Информатор из Китая сообщил, что планшеты серии Mi Pad 5 уже проходят сертификацию и скоро поступят в продажу.

Ожидается что в Mi Pad 5 будет установлен 11-дюймовый дисплей и процессор Dimensity 1200 от компании MediaTek.

В Mi Pad 5 Pro будет установлен такой же дисплей, только в основе устройства будет лежать чип Snapdragon 870. Экраны планшетов будет работать с частотой обновления 120 или 144 Гц.

В планшетных компьютерах еще ожидается поддержка стилуса и акустическая система Harman/Kardon, состоящая из четырех динамиков.