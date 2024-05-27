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Новый Oppo A3 Pro засветился в TENAA с плоским экраном

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Новым смартфоном Oppo, замеченным в TENAA, является Oppo A3 Pro с плоским экраном.

Новый Oppo A3 Pro засветился в TENAA с плоским экраном

Согласно сертификации TENAA, устройство имеет плоский дисплей спереди с вырезом для селфи-камеры, а сзади оно очень похоже на обычную модель A3 Pro с круглым островком для двух камер.

Сертификация также подтвердила емкость батареи, которая составляет 4870 мАч (вероятно, округленная до 5000 мАч).

Определенные характеристики устройства не были раскрыты, но оно, вероятно, будет иметь много общего с существующей моделью A3 Pro.

Новый Oppo A3 Pro засветился в TENAA с плоским экраном

Ранее выпущенный Oppo A3 Pro был оснащен изогнутым AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц.

Внутри A3 Pro находится чипсет MediaTek Dimensity 7050, работающий с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти.

Устройство также имеет емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой проводной быстрой зарядки мощностью 67 Вт. На передней панели расположена 8-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели — 64-мегапиксельная двойная камера.

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