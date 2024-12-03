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Новый ноутбук Lenovo может сутки работать в режиме видео без подзарядки

Автор На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Компания Lenovo объявила о старте продаж обновлённой версии ноутбука ThinkPad T14s (2024), который теперь оснащён процессором AMD.

Новый ноутбук Lenovo может сутки работать в режиме видео без подзарядки

В отличие от предыдущей модели с чипом Snapdragon, новинка использует восьмиядерный AMD Ryzen AI 7 Pro 360, работающий на частоте до 5 ГГц, а также встроенную графику Radeon 880M и NPU с мощностью до 50 TOPS.

Ноутбук имеет 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 1 ТБ NVMe-накопитель с интерфейсом PCIe 4.0. Он оснащён 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920×1200 пикселей, охватом 100% sRGB и яркостью до 400 нит. Для защиты зрения предусмотрен фильтр синего света.

Новый ноутбук Lenovo может сутки работать в режиме видео без подзарядки

В устройстве также имеются порты HDMI 2.1, USB Type-A и Type-C, а также поддержка Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.3. Ноутбук оснащён ИК-камерой для Windows Hello, подсветкой клавиатуры, аудиосистемой с поддержкой Dolby Audio и двумя микрофонами с шумоподавлением. Корпус соответствует стандарту MIL-STD-810H.

Автономность устройства обеспечивается аккумулятором на 58 Втч, который может работать до 23 часов в режиме воспроизведения видео.

Быстрая зарядка позволяет восстановить 80% энергии за один час. Цена Lenovo ThinkPad T14s (2024) Ryzen Edition в Китае составляет 1375 долларов.

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