Новый монитор Xiaomi 2K A27Qi 2026 выходит на международный рынок

Xiaomi готовит международный запуск обновлённой версии монитора 2K Monitor A27Qi 2026. Новинка уже появилась на официальном сайте компании, однако продажи пока не стартовали, а цена официально не объявлена.

Для сравнения, модель 2025 года в Европе продаётся примерно за 130 евро. Обновлённая версия, вероятно, будет стоить немного дороже, но получила улучшенные характеристики. Так, частота обновления выросла с 100 до 120 Гц, что, вероятно, связано с новой панелью, а не с разгоном.

Монитор оснащён 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1440p, яркостью 300 кд/м² и 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Производитель подчёркивает тонкие рамки и показатель цветовой точности ?E<1.

Для подключения доступны порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.