Главная » Новости

Новый монитор Xiaomi 2K A27Qi 2026 выходит на международный рынок

Автор На чтение 1 мин Опубликовано

Xiaomi готовит международный запуск обновлённой версии монитора 2K Monitor A27Qi 2026. Новинка уже появилась на официальном сайте компании, однако продажи пока не стартовали, а цена официально не объявлена.

Для сравнения, модель 2025 года в Европе продаётся примерно за 130 евро. Обновлённая версия, вероятно, будет стоить немного дороже, но получила улучшенные характеристики. Так, частота обновления выросла с 100 до 120 Гц, что, вероятно, связано с новой панелью, а не с разгоном.

Монитор оснащён 27-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1440p, яркостью 300 кд/м² и 95-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Производитель подчёркивает тонкие рамки и показатель цветовой точности ?E<1.

Для подключения доступны порты HDMI 2.0 и DisplayPort 1.4.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.