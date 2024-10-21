Новый Mac mini 2024 получит чипы Apple M4 и M4 Pro и порт USB Type-C

Стали известны некоторые характеристики нового Mac mini 2024, который, как ожидается, будет представлен в следующем месяце.

Информацию о новинке раскрыл блогер Matt Talks Tech, который утверждает, что новый Mac mini 2024 получит изменения как в дизайне, так и в техническом плане.

Если верить источнику, то компьютер будет оснащен новыми процессорами Apple M4 и M4 Pro, в которых будет 9 и 10 ядер, а также 10-ядерные графические процессоры.

Также расширятся возможности подключения: Apple может заменить старые порты USB Type-A на более современные USB Type-C и Thunderbolt.

Среди других изменений упоминается новый блок питания, похожий на блок для 24-дюймового iMac, и улучшенная система охлаждения.

Кроме этого, Mac mini 2024 станет ещё компактнее, он будет похож по размерам на телеприставку Apple TV. Также появятся новые цветовые варианты, включая чёрный и традиционный серебристый.

В связи с изменениями стоимость мини-ПК может увеличиться до 200 долларов в сравнении с предшественниками.