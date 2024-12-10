Новый компьютер Raspberry Pi 500 выполнен в формате клавиатуры

Создатели популярного одноплатного компьютера Raspberry Pi представили новый компактный компьютер под названием Raspberry Pi 500, выполненный в формате клавиатуры.

По сути это тот же Raspberry Pi 5 с системой Raspberry Pi OS на базе Linux, но им гораздо проще пользоваться. Новинка создавалась в качестве альтернативы стары компьютерам для выполнения базовых задач.

Raspberry Pi 500 оснащён 64-битным четырёхъядерным процессором Arm Cortex-A76 и 8 Гбайт оперативной памяти. Устройство поддерживает подключение до двух 4K-дисплеев через micro-HDMI порты, имеет три USB-порта, Gigabit Ethernet и 40-контактный GPIO. Также доступны Wi-Fi и Bluetooth. В комплекте идёт карта памяти на 32 Гбайт с предустановленной операционной системой.

Raspberry Pi 500 предлагает доступное и настраиваемое решение для школ и пользователей, стремящихся к гибкости, превосходящей Chromebook.

Цена Raspberry Pi 500 составляет $90, но можно выбрать комплект за $120, в котором помимо компьютера предложат мышь, блок питания и HDMI-кабель.