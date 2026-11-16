Новый компактный смартфон Huawei получил необычный формат экрана

В сети опубликовали фотографии смартфона OSTA O1 Pro, который готовится к выпуску под новым суббрендом Huawei. Изображения появились незадолго до официальной презентации устройств OSTA O1 и OSTA O1 Pro, запланированной на 20 ноября 2026 года.

Одной из особенностей новинки станет необычное соотношение сторон дисплея. По предварительным сведениям, смартфон получит плоский LTPS-экран диагональю 6,39 дюйма с разрешением 1,5K и пропорциями 16:9,5. Такой формат отличается от вытянутых дисплеев, используемых во многих современных мобильных устройствах.

Широкий экран может оказаться удобным при просмотре определённых видов контента, однако окончательные выводы об эргономике устройства можно будет сделать только после практического знакомства с ним. На фотографиях аппарат напоминает Huawei Pura X View, хотя отличается оформлением корпуса и расположением некоторых элементов.

В основной камере OSTA O1 Pro предусмотрены два датчика изображения. Подробные сведения об их разрешении и возможностях пока отсутствуют. Задняя панель смартфона выполнена с гладкой поверхностью вместо текстурированного покрытия, применявшегося в похожих устройствах.

По информации источников, толщина рамки вокруг экрана составит приблизительно 1,05 миллиметра. Производительность обеспечит фирменная однокристальная система Kirin 9030. При этом официальные результаты тестирования процессора и подробности его конфигурации пока не опубликованы.

Ожидаются варианты смартфона с 12 и 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения пользовательских данных предполагаются накопители объёмом 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ. Такие конфигурации позволяют рассчитывать на несколько версий устройства с разным объёмом памяти.

Покупателям, по предварительной информации, предложат три цветовых исполнения: Starry Black, Nebula White и Starburst Purple. Официального подтверждения полного перечня расцветок пока нет.

Huawei ещё не раскрыла окончательные характеристики OSTA O1 Pro. Презентация 20 ноября должна прояснить стоимость, особенности программного обеспечения, доступность модели и различия между стандартной и старшей версиями.