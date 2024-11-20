Новый iPhone SE с 5G выйдет в марте следующего года

Аналитик Barclays Том О’Мэлли и его команда недавно побывали в Азии, где встретились с производителями электроники. В своем отчете они подтвердили, что iPhone SE четвёртого поколения с 5G выйдет в конце первого квартала следующего года, вероятно, в марте, как и предыдущая модель в 2022 году.

Новый iPhone SE, как ожидается, будет иметь дизайн, похожий на iPhone 14, с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, функцией Face ID, новым чипом серии A, портом USB-C и одной 48-мегапиксельной задней камерой. Также он получит 8 ГБ оперативной памяти для поддержки новых функций от Apple.

Apple с 2018 года разрабатывает собственный модем 5G, чтобы уменьшить зависимость от Qualcomm. В этом году компания продлила контракт с Qualcomm на поставку модемов до 2026 года, что дает ей время для завершения разработки. Аналитик Минг-Чи Куо заявил, что в будущем iPhone 17 Air будет использовать модем от Apple, но пока неизвестно, чем он будет лучше модемов Qualcomm.

В 2017 году Apple подала в суд на Qualcomm из-за антиконкурентных действий, но в 2019 году компании урегулировали спор. После этого Apple купила бизнес Intel по производству модемов, что помогло ей ускорить разработку.

Текущий iPhone SE стоит от 429 долларов, но новая модель может быть немного дороже.