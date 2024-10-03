Новый iPhone SE и обновленные Mac с чипом M4 от Apple выйдут в 2025 году

Журналист Марк Гурман из Bloomberg сообщил, что в начале следующего года Apple планирует выпустить новое поколение iPhone SE.

Этот смартфон будет похож на iPhone 14, не будет иметь кнопки Home и сможет распознавать пользователей по лицу, а также поддерживать функции Apple Intelligence.

Основная цель нового iPhone SE — привлечь более экономных покупателей, поскольку текущая модель стоит $429 и может показаться невыгодной на фоне предложений конкурентов. Новый дизайн с дисплеем на всю переднюю поверхность должен подчеркнуть обновление устройства.

Поддержка Apple Intelligence также станет ключевым фактором для покупателей, сближающим iPhone SE с более дорогими моделями iPhone 15 и 16. Партнёры Apple вскоре начнут производство нового iPhone SE, который получил внутренний индекс V59.

Кроме того, Apple готовит обновлённые планшеты iPad Air под индексами J607 и J637, сосредоточенные на внутренних улучшениях, а также новые клавиатуры Magic Keyboard для 11- и 13-дюймовых моделей. Эти аксессуары будут более доступными по цене, перенимая некоторые функции клавиатуры iPad Pro. В этом году также ожидается выход нового iPad mini с условным обозначением J410, хотя это ещё не подтверждено.

В текущем году Apple планирует обновить Mac mini, MacBook Pro и iMac новыми процессорами M4, которые будут поддерживать функции Apple Intelligence. В следующем году процессоры M4 также появятся в моделях MacBook Pro, Mac Studio и Mac Pro.