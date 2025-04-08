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Новый iPhone к 20-летию Apple: возможен дизайн из цельного стекла

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

К 20-летнему юбилею Apple представит обновление дизайна iPhone.

Отраслевой аналитик Марк Гурман сообщил, что новый iPhone Pro, который может выйти в 2027 году, будет выглядеть как цельный кусок стекла.

Согласно информации, Apple работает над моделью, которая, вероятно, будет называться iPhone 19 Pro, но, возможно, компания изменит название, как это было с iPhone X. Дизайн предполагает обилие стеклянных элементов.

Кроме того, обсуждаются слухи о появлении складного iPhone, который может появиться в 2026 году. Ожидается, что он будет иметь 5,5-дюймовый внешний экран и 7,8-дюймовый внутренний, как у iPad mini.

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