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Новый iPhone 16e уступил в тестах Geekbench базовому iPhone 16 на 15%

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Новый iPhone 16e появился в базе данных Geekbench, что подтвердило его характеристики и уровень производительности, сообщает портал MySmartPrice.

Согласно данным, iPhone 16e оснащен 8 ГБ оперативной памяти и показывает на 15% меньшую производительность по сравнению с iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Это связано с тем, что в модели используется упрощенная версия чипа Apple A18 с четырьмя графическими ядрами, в то время как в стандартных моделях их пять.

Кроме того, китайская версия iPhone 16e прошла сертификацию 3C, что подтвердило максимальную мощность зарядки — 29 Вт.

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