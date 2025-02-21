Новый iPhone 16e уступил в тестах Geekbench базовому iPhone 16 на 15%

Новый iPhone 16e появился в базе данных Geekbench, что подтвердило его характеристики и уровень производительности, сообщает портал MySmartPrice.

Согласно данным, iPhone 16e оснащен 8 ГБ оперативной памяти и показывает на 15% меньшую производительность по сравнению с iPhone 16 и iPhone 16 Plus.

Это связано с тем, что в модели используется упрощенная версия чипа Apple A18 с четырьмя графическими ядрами, в то время как в стандартных моделях их пять.

Кроме того, китайская версия iPhone 16e прошла сертификацию 3C, что подтвердило максимальную мощность зарядки — 29 Вт.