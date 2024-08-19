Новый IPhone 16 Pro выйдет в цвете Desert Titanium

iPhone 16 Pro будет представлен в новом цвете под названием Desert Titanium, который также описывают как «темное золото».

Эта информация появилась на изображении от инсайдера Majin Bu, где видно кольца объективов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в различных цветах.

Desert Titanium заменит Blue Titanium из iPhone 15 Pro и будет доступен вместе с White Titanium, Black Titanium и Natural Titanium. В этом году Black Titanium будет значительно темнее, а Natural Titanium приобретёт более серый оттенок.

Хотя ранее упоминался цвет «розовое золото», последние утечки показывают, что он скорее будет бронзовым. Презентация новых моделей ожидается в сентябре.