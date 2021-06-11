Источник уточняет, что самый дорогой iPhone 2021 года будет иметь 6 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

Смартфоны линейки iPhone 13 будут представлены только осенью, но за несколько месяцев до их премьеры источник рассказал, во сколько компания оценит модели в линейке.

В частности, была названа стоимость базовой и топовой модели iPhone 13. О стоимости смартфонов сообщили в портале Mydrivers.

По их информации, новый iPhone 13 на китайском рынке оценят от 700 долларов. Такой ценник получит модель iPhone 13 mini, тогда как iPhone 13 Pro Max будет самым дорогим.

Если первый в эквиваленте обойдется в 50 тыс. рублей, то последний оценят в 114 тыс. рублей.

Источник уточняет, что самый дорогой iPhone 2021 года будет иметь 6 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти.

В моделях iPhone 13 mini и iPhone 13 установят 4 ГБ ОЗУ и 128 или 256 ГБ ПЗУ, у iPhone 13 Pro объём оперативной памяти составит также 6 ГБ, а встроенной памяти в Pro-версиях будет от 128 ГБ.