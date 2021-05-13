Новый iPad Pro с процессором Apple M1 оказался более чем вдвое быстрее iPhone 12

Новый iPad Pro с процессором Apple M1 по производительности не сильно уступает ноутбуку MacBook Air с аналогичным чипом.

Разработчики AnTuTu опубликовали результаты тестирования профессионального планшета iPad Pro с чипом Apple M1.

На тестах была версия с 12,9-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ флеш-памяти.

В бенчмарке планшет набрал 1 060 247 баллов. Для сравнения MacBook Air с процессором Apple M1, 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD показал результат 1 119 243 балла, а iPhone 12 в популярном бенчмарке показывает 572 133 балла.

Напомним, в iPhone 12 установлен процессор Apple A14, который создан на тех же ядрах, что и Apple M1, только у последнего их больше.