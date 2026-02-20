Новый ИИ-Bixby от Samsung не поддерживает русский язык

Samsung обновил голосового помощника Bixby на базе ИИ-моделей стартапа Perplexity. Новый Bixby умеет искать информацию в интернете в реальном времени и полностью управлять настройками смартфона.

Опробовать обновлённого помощника могут владельцы смартфонов Galaxy, обновившись до бета-версии One UI 8.5. На данный момент Bixby работает в США, Великобритании, Германии, Польше, Индии и Южной Корее, поддерживая французский, португальский, испанский, японский и китайский языки. Возможность запуска нового ИИ-ассистента в России пока неизвестна.