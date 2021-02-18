В компании ASUS уже занялись разработкой нового поколения игрового смартфона, о котором появились первые подробности.

Производитель недавно официально анонсировал новинку ASUS ROG Phone 5, опубликовав первый тизер, а в сети между тем опубликовали некоторые подробности.

Так, сообщается, что преемник ROG Phone 3 будет иметь название ASUS ROG Phone 5, то есть четвертая модель будет пропущена.

Дело в том, что на китайском языке «4» созвучна со словом «смерть». Официальная презентация игрового смартфона состоится в марте и будет проходить на территории Индии.

Новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 получит аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.

Также известно о наличии 6,78-дюймового экрана AMOLED с частотой обновления 144 Гц и процессоре Snapdragon 888, который дополнят 16 ГБ оперативной памяти.

Кроме этого сообщается, что в устройстве будет тройная основная камера, но какие модули будут в ней пока неизвестно.