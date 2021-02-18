Новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 получит аккумулятор на 6000 мАч19.02.2021 02:24
В компании ASUS уже занялись разработкой нового поколения игрового смартфона, о котором появились первые подробности.
Производитель недавно официально анонсировал новинку ASUS ROG Phone 5, опубликовав первый тизер, а в сети между тем опубликовали некоторые подробности.
Так, сообщается, что преемник ROG Phone 3 будет иметь название ASUS ROG Phone 5, то есть четвертая модель будет пропущена.
Дело в том, что на китайском языке «4» созвучна со словом «смерть». Официальная презентация игрового смартфона состоится в марте и будет проходить на территории Индии.
Новый игровой смартфон ASUS ROG Phone 5 получит аккумулятор на 6000 мАч с поддержкой 65-ватной зарядки.
Также известно о наличии 6,78-дюймового экрана AMOLED с частотой обновления 144 Гц и процессоре Snapdragon 888, который дополнят 16 ГБ оперативной памяти.
Кроме этого сообщается, что в устройстве будет тройная основная камера, но какие модули будут в ней пока неизвестно.
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